¡Urgencia en Metro! cierran estación Santa Isabel y Bomberos trabaja en el lugar: Revisa las estaciones activas

Metro de Santiago anunció la tarde de este lunes el cierre de la estación Santa Isabel, ubicada en la Línea 5, debido a una emergencia que obligó a suspender su funcionamiento.

La empresa dio a conocer la información a través de sus canales oficiales e indicó que la medida comenzó a regir a las 17:12 horas. Por ahora, no ha informado qué originó el incidente.

Eso sí, Metro confirmó que equipos de Bomberos se encuentran desplegados en el lugar para controlar la situación.

Por lo mismo, informaron que solo dos tramos se encuentran activos:

Entre estación Plaza de Maipú y Santa Ana

Entre estación Ñuble y Vicente Valdés

Reportan posible incendio en un tren

Mientras la empresa no ha entregado una explicación oficial sobre las causas del cierre, en redes sociales varios usuarios señalaron que se habría producido un incendio al interior de uno de los vagones de un tren. Sin embargo, esa información todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

De forma preliminar, además, trascendió que las estaciones Baquedano e Irarrázaval también estarían siendo evacuadas como parte del procedimiento de emergencia.

Noticia en desarrollo…

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