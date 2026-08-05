Famoso rostro de TV confesó que perdió una suma millonaria en excesos, fiesta y mujeres: «Me eché un millón y medio diario»

Durante una conversación en el programa de YouTube Yuly Emprende, Vasco Moulian habló con total honestidad sobre una de las etapas más exitosas de su vida y también sobre cómo terminó perdiendo gran parte del dinero que ganó.

Todo comenzó cuando le preguntaron cuánto tiempo vivió su mejor momento económico. Sin dudarlo, respondió: “De los 25 a los 40 años”.

La respuesta dio paso a una nueva consulta de Ignacio Ruiz: “¿Y dónde está toda esa plata, hue…?”.

El crudo relato de Vasco Moulian

Moulian no escondió nada y explicó qué ocurrió con su fortuna. “La perdí, me la tomé, ya ustedes saben, en la noche, a la buena jarana, clubes nocturnos, mucho amigo machetero a quien yo le pagaba todo”, confesó.

Según relató, durante esos años de éxito llegó a comprar varias propiedades en exclusivos sectores y compartía con personas de alto poder adquisitivo. Sin embargo, hoy reconoce que el dinero cambió su forma de actuar.

“Era un roto con plata”, admitió.

El actual integrante del jurado de Fiebre de Baile también reveló el nivel de gastos que mantenía en esa época. “Un amigo me sacó la cuenta de que yo me eché como 1 millón y medio diario. En la mañana me tomaba mi buen vodka, después empezaba con la tontera, después iba a almorzar con mis amigas cuicas… en la noche le seguía poniendo y terminaba en alguna jauría”, recordó.

En ese contexto, explicó que era habitual para él “sacar la bebida”, expresión que utilizó para referirse a pagar por la compañía de una mujer fuera de un local nocturno.

Al ser consultado por el costo de esa práctica, respondió: “¿Y cuánto cuesta sacar a la chiquilla? Cuatro gambas. En casi todos los lugares”.

Con el paso del tiempo, los ingresos millonarios dejaron de llegar y ya no pudo sostener ese estilo de vida marcado por los excesos.

Finalmente, Moulian explicó por qué decidió compartir públicamente esta experiencia. “Esto yo se los cuento para que no se metan con el copete, con la otra cuestión, para que no se gasten la plata”, concluyó en el programa.

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