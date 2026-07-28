En las últimas horas, el nombre de Fran Maira se tomó las redes sociales luego de que comenzaran a circular graves antecedentes sobre una presunta agresión que habría sufrido durante el fin de semana.

La información fue difundida inicialmente por el portal Infama, que compartió el relato de una persona que aseguró trabajar en la Clínica Alemana y pidió resguardar su identidad.

Según ese testimonio, la exintegrante de Gran Hermano habría ingresado de urgencia durante la noche del domingo con visibles lesiones.

«Anoche llegó Fran Maira a la clínica donde trabajo, toda ensangrentada», señala la publicación, donde además aparece una imagen de la mano de la cantante.

El mismo relato agrega que la artista habría explicado el origen de sus heridas. «Ella llegó diciendo que le habían pegado entre varios», señalaron.

De acuerdo con esa versión, los presuntos responsables serían su expareja y un grupo de personas cercanas a él.

🤯 «Fran Maira» Porque habría sido brutalmente golpeada por su ex pareja y un grupo de amigos. Estaría internada en la Clínica Alemana. pic.twitter.com/CdnYKDYcO6 — Es Tendencia a esta hora… (@Tendencias_PQ) July 28, 2026

Entregan una actualización sobre Fran Maira

Con el paso de las horas, el influencer Danilo 21 aseguró que logró comunicarse con personas del entorno de la cantante, quienes le habrían confirmado que efectivamente fue víctima de una golpiza.

Más tarde, Infama publicó nuevos antecedentes sobre su estado de salud y afirmó que, pese a la gravedad de lo ocurrido, su condición sería favorable.

«Ella se encuentra dentro de todo en buen estado», aseguraron.

El portal también sostuvo que la cantante habría conseguido escapar del lugar donde ocurrió la presunta agresión.

«Todo gracias a que logró escapar del lugar donde habría sido agredida por varias personas, presuntamente, todas cercanas a su expareja. Según la información conocida hasta el momento, su ex solo habría presenciado la situación y no habría intervenido para defenderla», indicaron.

Además, Infama aseguró que Fran Maira enfrentaría nuevas presuntas amenazas tras lo ocurrido.

«Hoy, ella teme denunciar porque él presuntamente la estaría amenazando con difundir videos íntimos si decide acudir a la justicia. Ese miedo habría sido una de las principales razones por las que no ha logrado romper definitivamente el vínculo con su ex», afirmaron.

Hasta el momento, Fran Maira no se ha referido públicamente a estas acusaciones y no existe una denuncia pública ni una versión oficial de los hechos por parte de las personas mencionadas.

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