Ex rostro de la TV chilena anuncia que será padre junto a su prima 21 años menor y desata diversas reacciones: «Que perturbador…»

Pedro Lladser atraviesa una nueva etapa personal. El exmodelo de Venga Conmigo se convirtió nuevamente en padre a los 53 años y, junto a su pareja Ignacia Lladser, decidió compartir las primeras imágenes de su hijo en redes sociales.

El bebé, llamado José Pedro, nació hace dos meses. Sin embargo, recién ahora la pareja publicó fotografías familiares a través de TikTok, donde recibieron cientos de reacciones.

Fue Ignacia quien dio a conocer una postal tomada durante el embarazo. Junto a la imagen escribió: “¡Qué ganas teníamos de que llegaras, Pedrito hermoso!”.

Las publicaciones emocionaron a varios seguidores, aunque también provocaron comentarios controversiales que ya están dando que hablar. Algunos de ellos de algunos usuarios que pensaron que era nieto del exmodelo.

«Señora, si va a comentar, ¡infórmese bien! Es nuestro hijo», respondió Ignacia.

Las reacciones a la noticia de Pedro Lladser

La relación entre ambos ya había generado repercusiones anteriormente. En 2023, Pedro Lladser salió públicamente a aclarar que Ignacia es su prima y también su pareja. Ambos mantienen una relación hace tres años y tienen 21 años de diferencia de edad.

Pese a las críticas que aparecieron tras el nacimiento del pequeño, las hijas mayores del exmodelo reaccionaron con cariño a la llegada del nuevo integrante de la familia. Josefina y Julieta, las mellizas de 20 años de Lladser, dejaron afectuosos mensajes dedicados a su hermano menor.

De todas formas, en redes sociales también surgieron comentarios cuestionando la situación. “Dios mío santo, qué barbaridad”, “Igual bizarro” y “La hue… bizarra”, escribieron algunos usuarios.

La llegada del bebé ocurre además en medio de la polémica entre Pedro Lladser y su exesposa, Mariel Aereboe, madre de las mellizas. Ella lo acusó públicamente de no entregar manutención y de “mantener otra familia”.

Frente a esas declaraciones, el exmodelo rechazó tajantemente las acusaciones. “No puedo seguir aguantando que se ensucie mi honra”, aseguró en su momento.

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