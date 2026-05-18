La fuerte pelea que marcó programa chileno: invitado lanzó patada voladora, golpeó en el suelo y animadora terminó en el piso

Una inesperada pelea se tomó las redes sociales esta semana luego de que comenzaran a circular registros de un violento enfrentamiento ocurrido en un programa chileno de entrevistas.

Todo ocurrió en «Cuéntame todo y exagera!, espacio de Youtube que suele reunir a las figuras reconocidas del mundo de redes sociales, especialmente del «Torneo de Cell». Esta vez, los protagonistas fueron Wason King y Caracoduende, dos rostros ligados al mundo bizarro de las redes sociales.

Si bien los primeros clips ya habían generado revuelo, este fin de semana se reveló el clip completo. Ahí, se conoció la discusión que terminó con la fuerte pelea en pleno estudio de grabación.

De acuerdo al relato de Caracoduende, ambos tenían problemas previos. El creador de contenido aseguró que Wason King publicó anteriormente un video donde afirmaba haber tenido una relación íntima con él, situación que deterioró totalmente la relación entre ambos.

En el programa trataron de bajar los humos, pero la tensión continuó constantemente.

La pelea en pleno estudio que sorprendió a todos

De hecho, en la parte final del episodio, Caracoduende tomó el micrófono e interpretó una canción urbana para cerrar el momento en un tono más relajado. Sin embargo, todo cambió en segundos.

Mientras cantaba, recibió una patada voladora por su espalda. Tras eso, reaccionó de inmediato y fue a encarar al hombre de la cara tatuada.

Caracoduende persiguió a su rival por el estudio y, cuando logró alcanzarlo, lanzó golpes de puño que terminaron derribándolo. Luego siguieron varias patadas en el suelo ante la sorpresa de quienes estaban presentes.

Frente al caos, los conductores Erika Hevia y Matías Mattel decidieron terminar abruptamente el programa. No obstante, varios usuarios en redes sociales tildaron la pelea de «actuada».

También puedes leer en Radio Corazón: Revelan video de balacera en Concepción que dejó a un joven muerto: Tío René fue atacado por el autor del delito

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google