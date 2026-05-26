Marcelo Lagos analizó el temblor en el norte y advirtió a dos zonas de Chile: «Hay evidencia (…) altamente probable es…»

El fuerte sismo de magnitud 6,9 que se registró la tarde de este lunes 25 de mayo en las cercanías de Calama volvió a instalar el debate sobre el riesgo sísmico en Chile. En medio de este escenario, el geógrafo Marcelo Lagos analizó la situación y advirtió sobre sectores del país que mantienen bajo observación a los especialistas.

El experto conversó sobre el tema en el matinal de Chilevisión «Contigo en la Mañana», donde aclaró que actualmente no existe forma de predecir terremotos. Aun así, explicó que hay zonas con acumulación de energía que generan preocupación en la comunidad científica.

Alerta tras declaraciones de Marcelo Lagos

Según detalló, uno de los sectores que requiere atención se encuentra entre Iquique y Mejillones. “Hay evidencia que hay un acoplamiento importante. Ciertamente, la ciencia mira con atención esta zona, incluso hasta Taltal. Es una zona que está cargada. Y eso no es asustar, eso es historia, es dato, son cálculos”, afirmó en el programa.

Marcelo Lagos también apuntó a la costa de Atacama como otra área sensible frente a un eventual gran movimiento telúrico. «Y luego, la costa de Atacama: Chañaral, Caldera, Huasco… es una zona que no ha tenido un gran terremoto desde noviembre de 1922, ya ha pasado más de un siglo y tiene un presupuesto energético que podría ser liberado”, sostuvo.

Durante la conversación, el geógrafo insistió en que el riesgo sísmico en Chile es constante. «La amenaza sísmica es permanente (…). Esta zona está cargada, podría ser señal, pero hoy los terremotos no se pueden predecir”, recalcó.

Además, el especialista fue consultado sobre la posibilidad de un gran terremoto en la zona central del país. En ese contexto, indicó que “un escenario altamente probable es la zona central de Chile, específicamente entre Los Vilos y Pichilemu, donde está casi todo. Eso sería un terremoto político, de daños”.

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