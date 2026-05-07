Cata Vallejos habló tras su polémica salida de Miss Universo La Reina: «Empezó a hacer dramas donde lo habían»

Tras la polémica salida de Cata Vallejos de Miss Universo La Reina, donde se aseguró que la modelo habría tenido conductas que no representaban a la organización y que derivaron en su destitución, el conflicto sigue generando repercusiones.

En el comunicado oficial, la dirección del certamen indicó que la influencer incurrió en un “incumplimiento de obligaciones fundamentales”. Sin embargo, Vallejos afirmó que se enteró de la decisión a través de redes sociales.

Asimismo, la modelo expresó que «nunca incumplió ningún contrato» y que no se daría por vencida. Ante esto el director de de Miss Universo La Reina, Eric Garrido, publicó un comunicado en donde señaló las razones de la decisión.

En el escrito, detalló que la decisión se tomó debido a “conductas de carácter individualista, rasgos de superioridad y escasa disposición al trabajo colaborativo”.

Cata Vallejos como representante de Miss Universo Pucón

Pese a la controversia, la influencer ingresó al repechaje del certamen y finalmente ganó, convirtiéndose en la representante de Miss Universo Pucón. La situación provocó una ola de críticas en redes sociales.

Entre los comentarios más repetidos se encuentran: “Pésima organización de MU, una candidata destituida no debería haber tenido chance de repechaje” y “Es el reflejo de todo lo que está mal: privilegios, contactos y arreglos para ganar”.

Por otro lado, esta semana Vallejos asistió al programa Plan Perfecto, donde entregó su versión de los hechos.

“Todavía no sé qué pasó. No entiendo nada. Pero estoy tranquila porque sé que he hecho las cosas bien y sé que el tiempo va a decir todo. Lloré, me dio rabia, todo, pero ya decanté y ahora estoy tranquila”, comentó.

Luego, profundizó en cómo se habría originado el conflicto con Eric Garrido.

“Partió unos días antes. Yo lo sentía extraño, era diferente el trato, como que no quería estar conmigo. Yo le decía: ‘¿qué te pasa?’ y me respondía ‘son cosas personales’”, relató.

“Hasta que en Rapa Nui me dijo que sentía que yo lo trataba mal. Siento que empezó a hacer dramas donde no los había”, comentó Cata Vallejos, según consignó La Cuarta.

Finalmente, la influencer defendió su participación en el concurso. “Yo les puedo decir desde mi verdad que no es así, no es un concurso arreglado. Es un concurso que va por todas las de la ley. Yo me la estoy jugando igual que cualquier niña que está ahí luchando por sus sueños. Y si yo empecé algo, lo voy a terminar”, concluyó.

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