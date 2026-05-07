Famoso actor chileno acudió a sus redes para comunicar sensible noticia respecto a su estado de salud: «Caí hospitalizado…»

Durante los últimos días, Sebastián Leyseca ha mantenido informados a sus seguidores sobre el complejo momento de salud que atraviesa.

El actor y comediante recurrió nuevamente a sus redes sociales para actualizar su estado, luego de permanecer hospitalizado por una obstrucción intestinal.

Sebastián Leyseca tras delicado estado de salud

El integrante del Club de la Comedia había revelado el martes que debió acudir a un centro asistencial tras sufrir intensos malestares físicos. Según relató, todo comenzó el domingo con dolores estomacales y episodios de vómitos. En un principio pensó que se trataba de gastroenteritis, pero el diagnóstico terminó siendo más delicado.

“Caí hospitalizado con una crisis de obstrucción intestinal que en términos sencillos es una especie de congestión que se provoca en el intestino y que no lo deja cumplir su función a cabalidad”, explicó el actor en sus historias de Instagram.

Durante el miércoles, Leyseca esperaba recibir el alta médica, aunque finalmente eso no ocurrió. Pese a ello, este jueves entregó noticias más positivas sobre su recuperación.

“Para su tranquilidad estoy mejor”, escribió el comediante en una nueva publicación.

Además, detalló que los médicos retiraron la sonda que utilizaba y que ya pudo volver a alimentarse. “Hoy me quitan la sonda y puedo comer, por lo tanto, si logro bajar los parámetros, podré tener el alta entre hoy o máximo mañana”, comentó.

El actor también aprovechó la instancia para agradecer el cariño y la preocupación que ha recibido durante estos días. “Gracias, gracias, gracias por sus mensajes y ya los iré contestando”, expresó.

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