Tras su sorpresiva salida de Mega luego de 11 años en el canal: querido periodista vuelve a la TV con importante fichaje en Canal 13

A varios meses de su salida de Mega, Fabián Morales ya comenzó un nuevo capítulo en televisión. El periodista fue presentado oficialmente como el nuevo reportero en terreno de Tu día, el matinal de Canal 13, donde asumirá la cobertura de distintos temas en vivo.

Su debut oficial ocurrió durante el primer lunes de agosto. Sin embargo, antes de esa fecha ya había aparecido en pantalla con algunos despachos vinculados al lado B de la Copa del Mundo, anticipando su incorporación al espacio.

El arribo de Morales a Canal 13 se produce después de su desvinculación de Mega, canal donde trabajó durante 11 años y consolidó gran parte de su carrera en el área deportiva.

Tras conocerse su salida, el periodista utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje sobre el difícil momento que atravesaba. «Aún en una nube sin entender nada, pero con un soporte maravilloso que es mi familia», escribió. Luego añadió: «11 años terminaron abruptamente».

Antes de su paso por Mega, Fabián Morales desarrolló gran parte de su trayectoria en TVN. Allí realizó su práctica profesional y posteriormente permaneció cerca de nueve años antes de emprender un nuevo desafío laboral.

El nuevo reto de Fabián Morales en Canal 13

En Tu día, el periodista integrará el equipo de reporteros en terreno junto a Rodrigo Pérez, Delfina Gómez y Diego Muñoz.

Sobre esta nueva etapa, Morales reconoció que representa un cambio importante respecto a lo que había hecho hasta ahora en televisión.

«Es un tremendo desafío porque es un formato nuevo en mi carrera, tanto estar en un matinal como en despachos en vivo y desde la calle», señaló.

El comunicador explicó que durante los últimos 18 años estuvo enfocado principalmente en la cobertura deportiva, por lo que este nuevo rol le permitirá ampliar su experiencia en otras áreas de la contingencia.

«Los matinales marcan la aguja de lo que va a pasar en el día», afirmó.

Además, valoró volver a trabajar con José Luis Repenning y Priscilla Vargas, con quienes coincidió anteriormente en proyectos deportivos. «Es un cambio bien brusco, pero que me motiva», concluyó.

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