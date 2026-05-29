El pasado jueves Radio Corazón tuvo la visita de Luis Lambis y Erick Berríos en el Club de la Cumbia. Durante el programa, los cantantes interpretaron con todo sus grandes éxitos.

Además, compartieron detalles sobre el trabajo detrás de su nuevo sencillo. Según comentaron, «Triste Lamento» forma parte de un proyecto que busca dar nueva vida a éxitos populares de la cumbia para conectar con las nuevas generaciones.

Durante las entrevista los artistas comentaron que esta unión fue para revivir el clásico de clásicos y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Asimismo, señalaron que el hijo de Luis Lambis quien es productor musical, propuso esta idea. Además, señaló que aunque existan temas sumamente reconocidos, estos no cuentas con videos.

«La idea fue de mi hijo Luis Guillermo que es productor musical. Decidió que hiciéramos como todas estas canciones son clásicos que la gente conoce (…) hacerles videos y encima invitar a varios artistas chilenos y también artistas argentinos«, expresó el artistas.

Por otro lado, Erick Berríos, señala que «Para mí esto significa, yo soy cumbiero toda la vida, entonces cantar con cumbieros que han sido para nosotros como profesores(…) que me haya invitado para mí era una real maravilla«.

El hackeo de las cuentas de Luis Lambis

Sin embargo, no todo todo ha sido maravilloso en la vida de los cantantes. Así contó el reconocido cantante colombiano Luis Lambis, quien compartió una difícil situación personal.

El cantante sufrió un ataque cibernético masivo. «Fuimos víctimas de un hackeo… nos robaron las cuentas, de hecho habían tratado de hackearnos hasta las cuentas de los bancos».

Por esa razón el cantante hizo un llamado a sus seguidores a suscribirse a su nuevo canal de YouTube como Luis Lambis oficial.

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