«¿Cuál es el problema…?»: María Paz Arancibia responde a cuestionamientos tras ser acusada de tener sexo en aplicación de autos

Hace algunos días, un peculiar rumor sobre la periodista María Paz Arancibia comenzó a circular en redes sociales. Por lo mismo, la comunicadora rompió el silencio.

La ex periodista de Chilevisión fue acusada de tener sexo en un auto de aplicación mientras realizaba un viaje.

Por este motivo, varios de sus seguidores le consultaron por esta acción. Rápidamente, ella aclaró los rumores y alzó la voz frente a los cuestionamientos.

María Paz Arancibia alza la voz tras rumores de sexo en aplicación de autos

La periodista utilizó sus redes sociales para detallar la situación: «Anoche me llama gente que quiero y me dice que están haciendo zapping y se encuentran con una historia mía que mezclaba sexo, Uber y etcétera».

Asimismo, contó que esto sucedió hace varios meses. «En febrero un grupo de colegas, recién salidos de la universidad, me invitan a su pódcast. Yo fui feliz porque la idea es apoyar, lo pasamos súper bien, hablamos de todo, lo pasamos chancho, yo me pedí unos mojito, luego pedimos un Uber para irnos a la casa».

«Luego el colega que usó su cuenta para la aplicación, le bajaron la aplicación por una denuncia de conductas inapropiadas, específicamente a conductas de índole sexual. Entonces se lanza esto», continuó.

Siguiendo por esa línea, la comunicadora negó rotundamente lo sucedido. «Solo me queda desmentir la situación, no hubo acto sexual alguno al interior del vehículo», aclaró.

«Por lo demás, estaba pensando yo, ¿Cuál es el problema que la gente adulta tenga sexo? Imagino que es el morbo sobre el sexo, un tema tabú. Si hubiese sido así, en el hipotético caso, ¿Cuál era el problema?», puso la interrogante en la mesa.

«Yo le recomiendo el sexo a todo el mundo, tiene una serie de beneficios», cerró la profesional de las comunicaciones.

También puedes leer en Radio Corazón: Popular humorista reveló estar «en conversaciones» para ser una de las cartas del humor en El Festival del Huaso de Olmué 2026