Junior Playboy es demandado por famoso rostro de televisión tras fuertes declaraciones en su contra: «No miento y a nada le temo…»

Una nueva polémica sacude al mundo del espectáculo nacional. Durante este martes se conoció que Pamela Díaz presentó una querella contra Junior Playboy luego de las fuertes declaraciones que él emitió en un programa web sobre su paso por realities.

El «Thor chileno» acusó a La Fiera de ingresar sustancias prohibidas y alcohol durante las grabaciones. Sus palabras surgieron en conversación con el espacio digital Cuéntame todo y exagera.

“Lamentablemente hay muchas cosas que en el contrato dice que no se permiten, pero Pamela Díaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana. Metió de todo, todos los vicios, por eso andaban todos con gafas dentro del reality”, afirmó.

Tras esos dichos, la conductora decidió iniciar acciones legales. Según se informó, la querella fue ingresada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de “injurias y calumnias por medios de comunicación”.

Además, Pamela Díaz contará con la representación de Helhue Sukni, abogada y figura televisiva ampliamente conocida en la farándula nacional.

La reacción de Junior Playboy

Lejos de guardar silencio, Junior utilizó sus redes sociales para responder a la acción judicial.

En un video publicado en Instagram, reaccionó con todo frente a la cámara.

“Fui demandado por la mujer que yo no amo y no siento aún lo que siente ella por mí”, lanzó, mientras cantaba.

Luego, continuó con una reflexión: “Yo creo que puede estar confundida en este tiempo. La luna ha tenido su movimiento y yo me sigo moviendo. Esto va para ti mujer, no es la manera de llegar hacia mí”.

“No digo tu nombre, porque ya lo veremos en el tribunal, juicio total. Pero, recuerda que yo no miento y a nada le temo”, aseguró antes de despedirse enviando besos a la cámara y mencionando a “Tía Helhue”, continuó.

Siguiendo por esa línea, hizo referencia al cantante urbano Anuel AA: «Real hasta la muerte. Ese es mi lema, aquí y en la quebrá del ají», escribió.

Además, añadió otro mensaje: “Yo no sabía que decir la verdad estaba prohibido en 2026 (…) La verdad siempre sale a la luz; no se puede tapar el sol con un dedo, más aún cuando ese dedo está sucio de verdad”, cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google