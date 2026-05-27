¡Fin a los rumores! Famoso periodista confirma su romance con actriz 17 años menor: «Bien contento…»

Luego de semanas de rumores y especulaciones, Mauricio Jürgensen finalmente confirmó que está comenzando una relación con una reconocida actriz nacional. El periodista abordó públicamente el tema luego de varias señales que apuntaban a un romance a través de redes sociales.

Se trata de la actriz Luciana Echeverría. Todo comenzó luego de los comentarios del periodista Pablo Candia, quien aseguró que entre los dos existía algo más que una amistad. Desde entonces, publicaciones e interacciones en redes alimentaron más las sospechas.

Mauricio Jürgensen confirma relación con Luciana Echeverría

Sin embargo, fue el propio comunicador quien aclaró la situación en conversación con La Metro FM. En la entrevista, reconoció que actualmente está conociendo a alguien y que vive un momento especial.

“He estado en la lógica de conocer gente y, como sabemos, Instagram es un buen lugar para de repente conectar”, comentó en primera instancia.

Luego, profundizó sobre cómo se dio la cercanía con la actriz. “Yo creo que los vínculos más reales son los que logras tener cara a cara; sin duda, es mi situación actual de haber conocido a alguien. No te estás imaginando que hay una conexión o algo especial, que es lo que estoy viviendo ahora”, señaló.

Jürgensen incluso decidió confirmar directamente el romance para terminar con las especulaciones. “(Lo digo) para despejar la duda. Estoy bien contento”, afirmó el comunicador.

Finalmente, recordó las imágenes que circularon hace algunas semanas junto a Luciana Echeverría y que desataron los rumores. «A mí hace un mes me paparacearon y no tengo nada que hacer ahí», cerró entre risas.

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