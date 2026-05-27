«Sitio del suceso»: Podium Podcast Chile estrena serie audiovisual sobre los crímenes más impactantes del país

Podium Podcast Chile dará un nuevo paso en su apuesta por los contenidos documentales con el estreno de “Sitio del Suceso”, su primera serie audiovisual de true crime. La producción se estrenó este 27 de mayo a través de YouTube y abordará algunos de los casos policiales más impactantes de la historia criminal chilena.

La serie buscará reconstruir crímenes que permanecen en la memoria colectiva y que marcaron distintas épocas del país. El nombre del proyecto hace referencia al “sitio del suceso”, concepto clave dentro de las investigaciones criminales, donde permanecen las pistas, huellas y dudas que permiten reconstruir los hechos.

La primera serie audiovisual true crime: «Sitio del Suceso»

La investigación y conducción estará encabezada por la escritora y especialista en criminalística Paula Ilabaca, junto al comunicador y guionista Marco Silva. En tanto, el desarrollo audiovisual estuvo a cargo de Francisca Miles y Victoria Ulloa.

A lo largo de cinco capítulos, la producción revisará expedientes judiciales, material de prensa, archivos históricos y peritajes especializados para profundizar en cada caso.

El primer episodio, que ya está disponible se titula «Primavera Negra» y abordará el asesinato de María Adriana Echazarreta en el Estadio Español. Crimen cometido por Pablo Marino Vos y que remeció a la prensa durante los años setenta.

Luego, «El enigma de la habitación cerrada», reconstruirá la misteriosa muerte dela abogado Rolando Coloma en su oficina del Paseo Ahumada.

La serie también incluirá «El lecho del río«, capítulo centrado en el caso de Patricia Pérez Pinochet, cuya desaparición y posterior hallazgo en el río Mapocho expusieron una realidad invisibilizada relacionada con el aborto clandestino.

Otro de los episodios abordará los crímenes de Julio Pérez Silva, conocido mediáticamente como el «Psicópata de Alto Hospicio». Responsable de la violación y asesinato de 14 mujeres, la mayoría menores de edad.

Finalmente, el quinto capítulo revisará el caso de Hugo Bustamante, apodado el “Asesino del Tambor”, quien asesinó a su pareja Verónica Vásquez y al hijo de ella, Eugenio Honorato. El caso volvió a instalar el debate sobre la reincidencia y la responsabilidad institucional.

“Sitio del Suceso” ya está disponible a través de YouTube. Además, quienes prefieran el formato de audio podrán escuchar los episodios en Spotify y otras plataformas de podcast.

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