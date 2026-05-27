El entrenador de Pedro Pascal reveló la rutina de ejercicios que mantienen en forma al actor de 51 años

El actor de «Gladiator II«, Pedro Pascal, ha sido un ícono en la cultura popular tanto por su persona como por su estética. Sin embargo, al parecer para su entrenador esto último es lo de menos.

Actualmente, el actor es participé de dos proyectos para este 2026 con ‘The Mandalorian and Grogu’ y ‘Vengadores: Doomsday’. Y no puede estar en mejor forma a sus 51 años de edad.

El artista chileno cuenta con una estricta rutina de ejercicios que lo ayudan a poder sobrellevar las horas de rodaje y así realizar de buena forma las complejas escenas de acción.

Sin embargo, la rutina que sigue Pascal no busca enfocarse en la estética de su cuerpo, sino cumplir con las necesidades que le piden para realizar sus papeles, como agilidad y flexibilidad.

El secreto de Pedro Pascal para tener un cuerpo atlético

En una entrevista para British GQ, David Higgins, el entrenador personal de Pedro Pascal reveló cuales son puntos importantes en la rutina del actor. «Mucho trabajo de abdominales y movilidad, acompañado de calistenia, para enfocarnos más en el movimiento que en lo estético», señaló el entrenador.

La calistenia le ayuda a desarrollar el tren superior e inferior, realizando ejercicios como flexiones, zancadas, planchas, dominadas, sentadillas, puente de glúteos o escaladores.

Según el medio Mens Health, indican que para finalizar la rutina, los ejercicios se enfocan en la espalda con el fin de destensar la zona que con el paso del tiempo tiende a sufrir más.

Asimismo, el entrenador recalcó que trata de cuidar cada ejercicio, ya que cualquier lesión podría poner el pausa los proyectos cinematográficos del actor.

Además, Higgins comenta que «Pedro Pascal es muy atlético, tiene mucho potencial. De verdad, ni él mismo se da cuenta de lo bueno que es».

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