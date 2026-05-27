Es el grupo revelación de la ranchera y los nominaron a importantes premios musicales: «Lo logramos…»

Puro Pesado llegó a Radio Corazón para hablar sobre sus inicios en la música y sobre este proyecto que viene de la mano de los hermano López. «Dijimos vamos a trabajar pura gente talentosa, pura gente con ganas de hacer las cosas, Puros Pesados«, señaló Rodrigo.

El motivo de comenzar con la música ranchera fue debido a que Rodrigo López es originario de Lautaro, donde recuerda que en su infancia se escuchaba ese tipo de música. «Trabajemos en este estilo porque me siento parte de él«, afirmando que se dio de forma natural.

Ahora bien, la banda está nominada para los Premios Pulsar con su álbum Mente Ansiosa Occidental». Según relata el artista, este logro no fue casualidad, sino el resultado de un plan junto a su hermano.

«La verdad es que cuando empezamos el proyecto con mi hermano dijimos, ‘vamos a hacer un EP para postularlo a los Pulsar’, pero como un decir (…) Y cuando recibimos la nominación fue como, bueno, lo logramos, increíble«, señaló con emoción Rodrigo.

Ranchera Urbana: La revolución sonora de Puro Pesado

El artista contó que este proyecto trae consigo un nuevo aire en su vida, donde pasó de escribir a cantar. Además, señaló que sus canciones mezclan la ranchera con lo urbano.

«Mezclamos un poquito lo urbano con los sintetizadores, de repente con algunas palabras. Decimos cosas más urbanas como coronar, coronamos, todo ese tipo de lenguaje«, comentó Rodrigo.

De igual forma, señaló que han podido mezclar bien ambos mundos, aunque siempre más ligado al lado ranchero. Enfatizando que toda su música es romántica y está compuesta por él.

Asimismo, reveló que siempre ha escrito, incluso escribió para otros artistas como Zúmbale Primo, Gino Mella o María José Quintanilla.

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