Teatro Centenario en La Serena apuesta por una diversa cartelera con música, danza y espectáculos para toda la familia: cómo comprar entradas y fechas

El Teatro Centenario de La Serena ya tiene lista una nueva programación cargada de música, danza y espectáculos para distintos públicos. El recinto cultural reunirá durante los próximos días a reconocidos artistas nacionales e internacionales, con propuestas que van desde el ballet clásico hasta el rap y la música urbana.

“El Lago de los Cisnes”, tango y música urbana: así será la nueva cartelera del Teatro Centenario

La cartelera comenzará este miércoles 27 de mayo con la presentación de “El Lago de los Cisnes”, obra que llegará de la mano del Ballet Clásico de San Petersburgo. La compañía ofrecerá un espectáculo pensado para toda la familia y promete llevar al escenario una de las piezas más emblemáticas de la danza clásica.

Al día siguiente será el turno de “Somos Tango”, show liderado por Guillermo Carvel, una de las voces más reconocidas del género en el continente. El espectáculo incluirá un recorrido por clásicos del tango y nuevas interpretaciones.

La música latinoamericana tomará protagonismo el viernes 29 de mayo con la presentación del cantautor argentino Víctor Heredia. El artista repasará canciones emblemáticas de su carrera en un concierto marcado por la poesía, la reflexión social y la cercanía con el público.

El sábado 30 llegará La Brígida Orquesta, agrupación chilena que ha destacado por mezclar jazz orquestal, hip hop y rap. La banda es reconocida por la potencia de sus presentaciones en vivo y por su sonido característico.

La programación continuará el domingo con Bryartz y su “Naga Tour”. El cantante urbano aterrizará en La Serena con una propuesta musical y visual enfocada especialmente en sus seguidores y en el público de la región.

Quienes quieran conocer más detalles sobre cada espectáculo o adquirir entradas pueden revisar la información disponible en el sitio oficial del teatro.

Con esta nueva parrilla de eventos, el Teatro Centenario busca seguir consolidándose como uno de los espacios culturales más importantes del norte del país, acercando distintas disciplinas artísticas y estilos musicales a públicos de todas las edades.

Las entradas para los eventos del Teatro Centenario de La Serena los puedes encontrar en la plataforma Portaltickets.

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