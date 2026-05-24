Adriana Barrientos sin filtro: «Dice que no ha utilizado su cuerpo para estar en TV, claro que lo ha usado, si le andaba moviendo la coneja a…»

Adriana Barrientos y Pancha Merino se dijeron de todo recientemente. Las panelistas usaron sus respectivos espacios televisivos para arremeter sin filtro contra la otra.

Todo comenzó luego de que “La Leona” criticara el rol de la actriz en Primer Plano, asegurando que era “floja” y que aportaba poco al panel. Los dichos no cayeron nada bien en Pancha Merino, quien decidió responder en el programa Noche de Suerte:

“Yo no tengo nada que demostrarte… Yo no soy de amiguismo en la tele. Si me llevo bien con el equipo, es porque me gusta que la gente me quiera… Pero a mí ni una pega me la han dado por pasar el poto a nadie, ni por pololeos con ejecutivos”, lanzó la actriz.

Adriana Barrientos sin filtro contra Pancha Merino

Las declaraciones generaron inmediata reacción en Zona de Estrellas, donde Adriana Barrientos respondió recordando antiguas polémicas protagonizadas por Merino en televisión.

Además, la panelista hizo referencia a una antigua relación: “Cuando hablas de poto, yo me acuerdo que Pablo Illanes era director de teleseries cuando tú pololeabas con él. ¡Mira qué casualidad!”, comentó.

“Yo no he tenido ningún director ni productor de televisión acurrucándose conmigo. No he tenido un affair con alguien de televisión, más que dos pololos que fueron mediáticos, pero que no tenían nada que ver con el rubro”, agregó Adriana Barrientos.

Sin embargo, todo escaló aún más cuando la panelista se lanzó sin filtro contra Pancha Merino: “Cuando usted me viene a decir que no ha utilizado su cuerpo para estar en televisión, claro que lo ha usado, si le andaba moviendo la coneja a Pablo Illanes”, disparó.

“Ella tiene unos problemas cognitivos altísimos y no entiende lo que es trabajo. Ella entiende por trabajo ser una planta. Presentarte dos horas antes al canal para que te empolven la cara, te alisen el pelo, te junten las pechugas, te las suban y salgas con la mejor cara de operada. Como con esas caras de caliente, de ganosa. No, el programa ‘Primer Plano’ no se trata de eso”, agregó la panelista.

Para cerrar, Adriana Barrientos también hizo alusión a la relación de Pancha Merino con Andrea Marocchino: “Mira, es que la deja loca el Marocchino, la deja tirada… La mujer deja la casa sucia, deja la casa como una ratonera. ¿Y su locura la viene a desencadenar conmigo? ¡Mi amor! ¡Trátate, Panchita! Yo entiendo que la promotora te dejó loca, pero no lo hagas tan evidente”, remató.

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