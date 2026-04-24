Fran Maira reaparece en redes con emocionante mensaje tras protagonizar grave accidente: Este comentario de los usuarios se repitió

Dos meses después del accidente vehicular que protagonizó en Lo Barnechea, Fran Maira decidió hablar públicamente. La influencer utilizó su cuenta de Instagram para relatar cómo vivió la noche del 24 de febrero, cuando chocó con un motociclista que terminó en estado grave.

Según contó, todo comenzó la noche anterior. “El 23 de febrero, a las 10 de la noche, estaba preparando mis cosas para el otro día, ya que tenía ensayo para Fiebre de Baile, y en 24 horas, a esa misma hora, estaba sentada en una esquina viendo como alguien estaba luchando por su vida, ahí entendí cómo la vida en un segundo te puede cambiar”, relató.

Fran Maira reaparece en redes sociales tras protagonizar grave accidente en Lo Barnechea

Asimismo, detalló el momento como confuso y shockeante: «Me quedé congelada y no sabía qué hacer, no entendía lo que había pasado, pero de un segundo al otro empiezo a ver que todo el mundo se empieza a acercar, a mirar y grabar».

Siguiendo con su relato, tomó su teléfono y llamó a su padre: «Ahí atiné y entendí lo que había pasado (…) lo primero que hice fue intentarme acercar a Mayerson, pero él ya estaba rodeado por muchas personas, pues habían llegado los bomberos en segundos”, explicó.

En estos 59 días que han pasado, literalmente, me caí en un hoyo, no encontraba la salida. Saber que hay una persona herida, con familia detrás, y saber que yo estoy involucrada, es súper duro y no se lo deseo a nadie”, continuó, explicando que no ha sido fácil.

Maira también contó que su familia ha estado en contacto con los cercanos del motociclista. Sin embargo, no ha podido visitarlo debido a las restricciones del recinto donde permanece internado.

Pese a todo, valoró su evolución: «Hoy estoy más agradecida que nunca porque Mayerson está con vida y se está recuperando, para mi eso es lo más importante», afirmó.

Finalmente, cerró su mensaje con palabras esperanzadoras: “Así que quiero agradecer a toda la gente que me apoya (…) Dios está conmigo y Mayerson, es un camino que aún no termina, pero tengo toda la fe de que él se va a recuperar”.

Las reacciones de los usuarios tras registro de Fran Maira

Las reacciones no demoraron en llegar, rápidamente los usuarios comenzaron a comentar el registro de la influencer.

«La gente comenta como si ella hubiese querido atropellar al chico, sean más empáticos», «Fran Maira enseñando el verdadero significado de “dar cara” a las adversidades, un verdadero ejemplo», «Nadie está libre de un accidente, salió 0 a alcohol y droxs FUE UN ACCIDENTE», fueron algunos de los comentarios en el post.

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