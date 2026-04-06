Yamila Reyna expone menajes que recibió tras mediática separación con Américo: Apuntó a  joteo de «jugadores»

Recientemente, Yamila Reyna decidió abrir un espacio para conversar directamente con sus seguidores a través de Instagram. En ese contexto, abordó un tema personal que no pasó desapercibido.

Durante la transmisión, la comediante habló de los mensajes que comenzó a recibir luego de su mediático quiebre con Américo. De acuerdo a su relato, fueron varios los hombres que no dudaron en contactarla con intenciones románticas, pese al delicado momento que atraviesa.

El descargo de Yamila Reyna

“Qué impresionante algunos hombres con poco tino. Me han empezado a jotear en las redes”, comentó sin rodeos.

Asimismo, entregó un revelador dato: «Cuántos jugadores… ¿Cómo se les ocurre que voy a tener ganas de salir con alguien si me acabo de separar?», cuestionó.

Si bien tuvo un tono distendido, dejó más que claro que el tema le afecta. No solo por los mensajes, sino que también por la falta de empatía.

«Además, desde el otro lado, querer salir con alguien que se acaba de separar», reflexionó la actriz argentina.

Antes de cerrar el tema, profundizó en su postura. «Sabes que esa persona está rota. Son tan básicos que no piensan en eso, ¿quieres salir con una persona que está triste? Me da hasta rabia, así que no me joteen», remató.

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