Escupitajos y una quemadura: El grave incidente que protagonizó Pincoya en Gran Hermano Argentina

Un fuerte conflicto remeció la convivencia en el reality Gran Hermano Generación Dorada. Todo ocurrió luego de una fuerte discusión que terminó fuera de control y con un participante pidiendo asistencia médica.

La tensión comenzó por un problema doméstico: el uso de la lavadora. Lo que parecía un desacuerdo menor escaló rápidamente a un enfrentamiento directo entre Tamara Paganini y Jennifer Galvarini, conocida popularmente como Pincoya.

La tensa discusión de Pincoya en Gran Hermano Argentina

Según lo que se pudo ver dentro de la casa, el enfrentamiento subió rápidamente de tono con gritos y provocaciones. En medio del altercado, Pincoya reconoció que reaccionó escupiendo a su compañera. Pagani no demoró en responder lanzando una taza con líquido caliente en su dirección.

El impacto encendió las alarmas. Entre gritos, Galvarini aseguró que había sido quemada y exigió atención médica inmediata. “Está caliente”, reclamó, insistiendo en la urgencia de ser evaluada por un profesional.

El resto de los participantes intervino para frenar la pelea y tratar de entender lo ocurrido. Algunos intentaron ayudarla aplicando agua fría, pero la afectada prefirió esperar la revisión de personal médico.

Con el paso de los minutos, surgieron distintas versiones sobre el incidente. Testigos dentro de la casa entregaron sus relatos, lo que mantuvo la tensión y dejó en vilo a los demás concursantes.

A través de redes sociales algunos usuarios entregaron otro contexto de la historia.

«Pincoya entró volando a la pieza porque Tamara le apagaba siempre la lavadora. Tamara le quería dar un beso con lengua a Pincoya y ella no quiso, le tiró baba y Tamara le tiró el café caliente», explicó una usuaria.

Por otro lado, también piden expulsión para la trasandina, armando un gran debate en la web.

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