«Estuve en riesgo vital, se me perforó el intestino»: Recordada figura del espectáculo preocupó tras revelar delicado estado de salud

Hace algunos días comenzó a circular información sobre el delicado estado de salud de Kathy Orellana. Ahora, se conocieron más detalles respecto a la compleja situación médica que enfrenta la cantante, quien lleva más de 10 días internada.

La exintegrante de «Rojo, fama contra fama» conversó con Primer Plano y explicó que permanece hospitalizada en Rancagua debido a una peritonitis.

Recordada figura del espectáculo preocupó tras revelar delicado estado de salud

“Estuve en riesgo vital, se me perforó parte de mi intestino porque tenía unas úlceras que se generaron desde el bypass gástrico y no me cuidé. Usé este medicamento para el dolor, ketorolaco, y provocó que se me debilitaran las paredes del intestino y la úlcera se reventó”, relató Kathy Orellana en Primer Plano.

Por otro lado, su hermana, Denisse Orellana entregó detalles sobre cómo comenzó la emergencia médica. Según contó, todo ocurrió el pasado 10 de mayo, justo en la celebración del Día de la Madre, cuando la cantante se desplomó en el baño de su casa.

Además, reveló: «La tuvieron que operar de urgencia para controlar esta situación. Cuando llegamos, nos dijeron: ‘Un par de horas más tarde y eso hubiera sido otra historia’».

“Su hijo fue pieza primordial porque él dio el aviso. Ella vive sola con él, él dio el aviso de que su mamá estaba mal”, señaló Denisse Orellana en el programa.

Desde el hospital donde continúa internada, la cantante también aprovechó de realizar un llamado debido al tratamiento que enfrenta actualmente: “Estoy en un proceso donde me están transfundiendo sangre, necesito dadores de sangre aquí en el Hospital Regional de Rancagua, llevo 13 días internada, por eso no estoy haciendo videos, ni nada”, comentó Kathy Orellana.

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