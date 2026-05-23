«Me manda un charchazo en la cara…»: Paty Cofré reveló desconocido episodio y quiebre laboral con Ernesto Belloni

Este sábado volverá uno de los programas más destacados de Chilevisión en el último tiempo, La Divina Comida. En esta ocasión, los invitados serán Paty Cofré, Mauricio Flores, Alejandro Arriagada y José Miguel Viñuela.

Según consignó Página 7, Paty Cofré recordará un tenso episodio que vivió junto a Ernesto Belloni, además de revelar detalles sobre el fin de su vínculo laboral con él. La actriz comenzó relatando una conversación que tuvo cuando pidió un aumento de sueldo en el programa donde trabajaban juntos.

“Le digo: ‘Le está yendo súper bien, me hablan de renovar contrato, pero súbanme 50 lucas’, y era una caga, 50 lucas po’ (…) el Ernesto me dice: ‘Ya Paty, firma aquí, terminaste’”, recordó la comediante.

Paty Cofré reveló desconocido episodio y quiebre laboral con Ernesto Belloni

En medio de la conversación, Mauricio Flores contó que decidió apoyarla tras su salida del proyecto y comenzaron a trabajar juntos.“Para mí fue una bendición”, aseguró el humorista.

Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando Paty Cofré reveló una incómoda situación que vivió junto a Belloni durante una presentación: “No tengo idea (…) y en el canal me pasó algo terrible, imitábamos que estábamos en una playa”, comenzó relatando.

“Y viene y era como decir ‘ya po, atina’, y viene y me manda un charchazo aquí en la cara, en pleno ensayo. No, en la función, ahora que me acuerdo, yo lo miro y le digo ‘¿qué te pasó?, me pegaste’”, agregó.

Según contó la actriz, enfrentó inmediatamente a su colega: “Le dije ‘no te voy a devolver el golpe’. Porque jamás voy a poder competir con un hombre y no sé qué le pasó”, comentó.

Además, recordó que le exigió disculpas en ese momento: “Le dije ‘me pides disculpas o me voy y te cago el sketch’, y me dijo ‘por qué, si fue una broma, disculpa’”.

Finalmente, Paty Cofré reveló cómo continuó la discusión una vez terminado el show: “Cuando llegué al camarín, le dije ‘que eres mari…, Ernesto, no sé qué mierda te pasa conmigo’, y me dice ‘ay, si no te pegué tanto, alaraca’”, relató.

A raíz del conflicto, aseguró que actualmente mantiene una relación distante con el comediante: “Mira, cuando lo veo le digo ‘hola’ y ‘chao’”, sentenció.

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