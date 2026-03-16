El comentario de Yamila Reyna tras supuesta reconciliación entre Américo y su ex pareja: «Que se puede esperar de…»

En los últimos días, fue creciendo el rumor de que Américo habría abierto nuevamente su corazón tras su mediático quiebre con Yamila Reyna.

El ícono de la cumbia habría regresado con su exesposa, María Teresa Ordenes, según filtraciones de Cecilia Gutiérrez, reconocida periodista de espectáculos.

“Por estos días Américo y su señora Pepa están de viaje en Bolivia y están como pareja”, fueron las palabras de la comunicadora.

Incluso varios medios de la farándula nacional señalaron que vieron al cantante acompañado, llegando al aeropuerto nacional desde Bolivia.

Yamila Reyna rompe el silencio

Desde Primer Plano se comunicaron con Yamila Reyna, quien se refirió a su abrupta separación y a la respuesta de Américo.

“Mi única preocupación hoy en día es el proceso legal en el que estoy por la demanda por violencia en contra de esta persona que ustedes ya saben, así que es lo único que me importa y lo que voy a hablar”, explicó la intérprete trasandina.

En ese contexto, le consultaron por las recientes publicaciones que ha realizado Américo a través de sus redes sociales. La argentina no se guardó nada y lo lapidó: «¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?».

Además, luego de su aparición en el espacio farandulero de Chilevisión, la actriz posteó sus declaraciones en redes sociales.

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