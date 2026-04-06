BancoEstado anuncia esperado cambio en la CuentaRut: beneficiará a más de 15 millones de usuarios

Durante la mañana de este lunes, el BancoEstado anunció un cambio relevante en su producto más utilizado: la CuentaRUT, que hoy supera los 15 millones de usuarios en el país.

La información fue dada a conocer por el presidente de la entidad, Mario Farren, en conjunto con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El anuncio rápidamente generó repercusión por el impacto directo en millones de personas.

En concreto, el banco confirmó que dejará de cobrar los $300 por transferencias electrónicas realizadas desde CuentaRUT. Se trata de una de las comisiones más criticadas por los clientes en los últimos años.

Eso sí, la medida no elimina todos los costos. Desde la institución aclararon que se mantendrá el cobro de $300 por giros en cajeros automáticos, por lo que el uso de la cuenta seguirá teniendo algunos cargos asociados.

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