Yamila Reyna rompe el silencio y lanza fuerte descargo a través de sus redes sociales: «Sin dimensionar la responsabilidad…»

Yamila Reyna rompió el silencio en redes sociales y lanzó un fuerte desahogo. Esto, tras las recientes versiones que circularon sobre su situación personal, a semanas de su comentado quiebre con Américo.

Recordemos que supuestamente, la actriz estaría enfrentando graves problemas económicos tras su separación.

El descargo de Yamila Reyna

La actriz argentina utilizó sus historias de Instagram para referirse a los rumores que surgieron en programas de espectáculos, especialmente aquellos que hablaban de una supuesta llamada al cantante por problemas económicos.

“En este último tiempo he tenido que escuchar barbaridades que han dicho de mí y de la situación que hoy vivo”, escribió al inicio de su mensaje.

En su publicación, la comunicadora cuestionó duramente a quienes han comentado su vida privada en televisión.

“Panelistas hombres y mujeres dando opiniones cargadas de misoginia, totalmente desinformadas, sin evidencia alguna y sin dimensionar la responsabilidad que tenemos al trabajar en medios de comunicación«, agregó.

Yamila Reyna también desmintió directamente algunas de las versiones que se han difundido en los últimos días.

“Se han inventado llamadas y conversaciones que jamás han existido y que extrañamente provengan de ‘mi círculo íntimo’, el cual no tiene vínculo alguno con los medios de comunicación. A pesar de todo, seguiré manteniendo mi silencio, ya vendrá el momento de la verdad”, cerró la artista.

La versión que generó la polémica

El mensaje de Yamila Reyna parece apuntar directamente a lo que comentó el periodista Manu González en el programa Hay que Decirlo.

En el espacio televisivo, el panelista aseguró que la actriz habría contactado a Américo debido a complicaciones económicas.

“Yamila se puso en contacto con Américo, ya que él la tendría en serios problemas económicos, que le estarían complicando la vida”, afirmó en pantalla.

Según explicó, Reyna habría pedido a Américo que se lleve sus cosas del departamento, incluyendo varios instrumentos musicales.

De acuerdo con su relato, el principal conflicto estaría relacionado con el contrato de arriendo del inmueble. La actriz buscaría terminarlo, pero el proceso se habría complicado por una supuesta falta de respuesta del artista frente a compromisos económicos pendientes.

El valor del arriendo sería uno de los factores clave en la disputa, ya que el costo mensual del inmueble oscilaría entre los 2,5 y 3,5 millones de pesos. Además, supuestamente terminar el contrato significaría una multa económica aún más grande.

