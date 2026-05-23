«Duraron menos que…»: Yerko Puchento repasó sin filtro a Mara Sedini y Trinidad Steinert tras salida del Gobierno

La noche de este jueves feriado, en medio de la conmemoración del Día de las Glorias Navales en honor al Combate Naval de Iquique, se emitió un nuevo capítulo de El Club de la Comedia.

Uno de los momentos más comentados del episodio fue nuevamente la aparición de Yerko Puchento, quien abordó la contingencia política con su habitual sarcasmo, centrándose esta vez en el reciente cambio de gabinete y la salida de Mara Sedini y Trinidad Steinert del Gobierno.

Yerko Puchento repasó sin filtro a Mara Sedini y Trinidad Steinert tras salida del Gobierno

Durante su rutina, el personaje interpretado por Daniel Alcaíno ironizó con el ajuste ministerial y calificó a las exsecretarias de Estado como “las primeras dos eliminadas del reality del Gobierno”.

PEro no solo eso, porque Yerko Puchento continuó: “La primera alegría que nos da este gobierno en dos meses”.

Luego continuó con una de las frases que más reacciones generó entre el público: “¡La Sedini y la Steinert pa’ la casa! No duraron nada… ¡duraron menos que los presidentes del Perú!”.

Ya terminando con esa parte de su rutina, el comediante aprovechó la fecha para entregar un mensaje relacionado con el actual gobierno de José Antonio Kast.

“Y para terminar esta noche, quiero desearles a todos, un feliz 21 de mayo, día de las Glorias Navales, donde conmemoramos el Combate Naval de Iquique”, señaló.

Acto seguido, remató fiel a su estilo: “Mis saludos hoy día a quienes desfilaron en Valparaíso, a quienes fueron parte de los 21 cañonazos en la Plaza Sotomayor, pero sobre todo, todos mis saludos y todo mi cariño en el mes del mar, a todos los que picaron el anzuelo y votaron por Kast”.

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