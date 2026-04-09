Toly Fu llamó en vivo a sus invitados para el Teatro Caupolicán y el resultado sorprendió a todos

Con energía renovada y metas claras, el cantante urbano Toly Fu pasó por Radio Corazón para repasar su presente musical y adelantar lo que será su esperado concierto en el Teatro Caupolicán. El artista se mostró motivado por este nuevo ciclo, asegurando que “siento que este año lo comencé con mucha energía, con muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien… ando como con el kizazo máximo”.

Durante la conversación, también reflexionó sobre el valor de la música y el trabajo colaborativo. “De eso igual se trata la música, de compartir el arte… el que un proyecto de verdad tenga brillo es que se pase bien y que uno le dé amor”, afirmó.

En esa línea, adelantó detalles del proceso creativo detrás de su próximo show, uno de los más importantes de su carrera. “Yo creo que el proceso creativo es donde más uno disfruta, lo pasa bien y también monta el espectáculo... estamos montando la película”, comentó.

El artista también abordó los aprendizajes que le han dejado los momentos difíciles. “Agradecido también de las cosas buenas y de las cosas malas también. Más agradecido de las cosas malas que de las cosas buenas porque ahí es donde uno más le pone aprendizaje y uno también se supera”, reflexionó.

Además, envió un mensaje directo a sus seguidores: “Siento que estoy siendo bendecido por vivir del arte de la música que amo y decirle a toda la gente que está en su casa que pónganle bueno no más, sacrifíquense que el éxito va a llegar”.

Respecto a su nueva canción “Solo en minutos”, destacó su conexión y el trabajo conjunto: “Chile y Colombia, Colombia y Chile con mi compañero Nico Hernández… esta la bailé con el corazón en la mano”.

Toly Fu llamó a sus invitados al aire y esto pasó

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando Toly Fu y los locutores intentaron confirmar en vivo a algunos artistas invitados. El primer llamado fue a Dunga, de La Combo Tortuga, quien no contestó, desatando bromas sobre si estaba durmiendo o en “modo papá”.

Luego intentaron comunicarse con Pablito Pesadilla, pero la llamada indicaba que la línea estaba ocupada. Finalmente, probaron suerte con Karla Melo, con quien el artista había trabajado recientemente, pero tampoco hubo respuesta.

Entre risas, el ícono de la ranchera urbana se tomó la situación con humor: aseguró que era muy temprano para los músicos y recordó que él es de los pocos que parte el día a las 6:00 de la mañana para entrenar.

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