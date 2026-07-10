Roberto Cox pidió un un vehículo de aplicación en medio de su cobertura en Estados Unidos y quedó impactado con este detalle: «Qué miedo…»

Mientras continúa cubriendo el Mundial 2026 para Chilevisión, Roberto Cox también ha mostrado algunas de las innovaciones que ha encontrado durante su paso por Estados Unidos. Esta vez, el periodista llamó la atención al compartir su experiencia a bordo de un vehículo de aplicación que circula sin conductor en Atlanta.

A través de un registro publicado en redes sociales, Cox se mostró sorprendido desde el primer momento al ocupar el asiento del copiloto de un Jaguar completamente autónomo.

“Uy, qué miedo, qué impresión esto”, comentó apenas comenzó el recorrido. Luego, fiel a su estilo, agregó entre risas: “Esta es la vida que merezco, tener un chofer al cual no le pago nada”.

La experiencia dejó al comunicador más que conforme. De hecho, aseguró que le gustaría contar con una alternativa similar cuando vuelva a Chile y retome su rutina laboral.

“Qué espectacular. Yo me quiero ir a trabajar así en Santiago todas las mañanas. Ganaría 30 o 45 minutos leyendo el diario, tomándome algo tranquilo, sin estrés”, afirmó Roberto Cox.

Sus declaraciones llegan pocos días después de que confesara que no tenía muchas ganas de regresar al país para volver a un estudio de televisión a cubrir noticias relacionadas con la delincuencia.

El video generó una ola de reacciones en redes sociales

Como era de esperar, el video rápidamente generó reacciones entre los usuarios. Algunos destacaron el avance tecnológico, mientras que otros pusieron el foco en cómo funcionaría un sistema así en Chile.

«Al fin autos sin olor a peo», «En Chile aumentaría la cesantía a un 30%», «Que bakan!! Acá en Chile no duraría ni un viaje ese auto. Saludos» y «Por lo visto es más seguro que como manejan algunos», fueron parte de los comentarios que dejó la publicación.

Revisa acá el video:

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