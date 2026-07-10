¡Detalles exclusivos! Lenny Tavárez y Justin Quiles prometen «perreo intenso» en el Movistar Arena: «Va a ser una experiencia única»

A solo horas de subir al escenario del Movistar Arena, Lenny Tavárez y Justin Quiles conversaron en exclusiva con Radio Corazón y adelantaron lo que vivirán sus fanáticos en el esperado Súper Arte Tour.

Los exponentes del género urbano prometieron una noche cargada de energía, grandes éxitos y, sobre todo, mucho reggaetón. De hecho, Justin Quiles fue el primero en adelantar cómo será el ambiente del concierto.

«Lo que va a haber es perreo intenso, van a ver a Lenny sin camisa y el Kille también bien intenso, poniéndose bien loco en la tarima», lanzó entre risas.

Lenny también confesó su entusiasmo por reencontrarse con el público chileno. «Estoy contento de estar aquí en Chile, celebrando un conciertazo en el Movistar Arena con mi hermano Justin, del Súper Arte Tour. Vamos a pasarla demasiado duro, tenemos un show increíble que montamos», afirmó.

Justin Quiles respaldó las palabras de su compañero y aseguró que el espectáculo fue preparado para sorprender de principio a fin.

Además, ambos aprovecharon de invitar a todos sus seguidores a asistir al recinto de Parque O’Higgins, incluso a quienes vayan acompañados.

«Las pololas de aquí de Chile, las esperamos», bromeó Lenny, mientras Justin agregó: «Que vayan con pololo también, todo el mundo la va a pasar bien. No somos celosos, lleguen con su pololo a perrear allí».

Un show irrepetible en el Movistar Arena

Durante la entrevista, Justin Quiles explicó que este tour marca el cierre de una etapa muy importante para ambos artistas. Incluso, en tono de humor, aseguró que después de esta gira no volverán a compartir escenario durante mucho tiempo.

«Firmamos un contrato en donde no vamos a volver a presentarnos Justin Quiles y Lenny Tavárez en ninguna parte por los próximos 10 años de nuestras vidas», comentó entre risas, antes de explicar que la idea es cerrar un ciclo con una puesta en escena especial.

El cantante detalló que el concierto reunirá los mayores éxitos de ambos, además de canciones que nunca habían interpretado juntos en vivo.

«Van a ver la mejor versión de Justin, todos los palos de Justin, las canciones que Chile siempre hizo un éxito. Las de Lenny Tavárez y también los éxitos de los Avengers. Nunca tuvimos la oportunidad de cantar todos esos temas juntos en tarima y esta es la única vez que van a tener la oportunidad de ver todas esas canciones», aseguró.

El espectáculo también incluirá un momento especial en el que cada uno tendrá su espacio sobre el escenario.

«Hay una parte del show donde Lenny se va, me quedo yo y canto mis canciones. Después entra Lenny y canta las de él, entonces hay una dinámica bien bonita», adelantó Justin.

Eso sí, también habrá espacio para las novedades. El artista confirmó que interpretará «Thank You Baby», una de las canciones de su nuevo álbum, junto a los clásicos que han marcado su carrera.

Para cerrar la conversación, ambos dejaron una última invitación a sus seguidores chilenos.

«Mi gente, mañana no se lo pierdan. El Movistar Arena, Justin Quiles y Lenny Tavárez, lo más encendido ahora mismo que pueden ver»

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