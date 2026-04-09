Latife Soto vaticinó que país ganará el mundial e impactó con una terrible situación que afectaría a la humanidad

En las últimas horas, Latife Soto sorprendió y entregó una nueva predicción que no pasó desapercibida entre los fanáticos del fútbol.

La tarotista adelantó quien sería el próximo campeón del mundo. Vale destacar que el mundial de fútbol tiene como fecha el próximo 11 de junio y se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Fue en el canal de Youtube Reconecta con tu divinidad donde la guía espiritual se refirió a un deportista en especifico.

De acuerdo a Latife: «Portugal va a ser campeón». Además sorprendió al señalar que «está todo planificado».

Asimismo, adelantó un premio para un astro del fútbol mundial: «A Cristiano Ronaldo lo van a premiar. El va a ser», aseguró.

Latife Soto sobre incidente a nivel mundial

Según su predicción, luego de que terminen los partidos pasará un incidente que afectará a la humanidad.

«¿Qué va a pasar después de eso? Van a decir que la gente que fue al Mundial a ver los partidos está contaminada», explicó.

Además, agregó que: «En todos lados nos fumigan. Van a tirar un bicho, amigo, que va a tener conjuntivitis, fiebre, dolor de cuerpo, fiebres locas y todo».

“(El bicho) lo van a tirar en todos lados, pero le van a echar la culpa a la gente que fue a ver los países del Mundial (…) está todo planificado, la película está toda lista, el guion de la película”, fue su teoría.

“Son cosas que vamos a vivir, que ya están organizadas, planificadas. ¿Me entiendes? Están escritas (…) traten de estar firmes“, cerró Latife Soto.

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