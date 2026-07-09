Ke Personajes regresa a Gran Arena Monticello: revisa la fecha y cómo comprar entradas

Ke Personajes volverá a Chile para presentar un concierto que marcará una nueva etapa en su carrera. La banda argentina regresará a Gran Arena Monticello con un espectáculo que reunirá sus grandes éxitos y las canciones de Corazón Ausente, su más reciente trabajo discográfico.

El grupo liderado por Emanuel Noir atraviesa un gran momento internacional. Actualmente realiza una gira por Europa con más de diez presentaciones en países como Francia, España y Bélgica, antes de regresar a Argentina para continuar con su tour.

El concierto se realizará el viernes 28 de agosto, desde las 21:00 horas, en Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.

El nuevo disco de Ke Personajes que marca una nueva etapa

Más que un álbum, Corazón Ausente propone un recorrido por distintas emociones y experiencias personales.

A través de sus canciones, la banda explora sentimientos como el dolor, la desesperación, la obsesión y la aceptación, construyendo una historia que refleja un proceso de crecimiento y amor propio.

El tema que da nombre al disco resume esa dualidad emocional, mostrando tanto la dificultad para superar una pérdida como la convicción de haber vivido un amor irrepetible.

La nueva producción también reúne importantes colaboraciones internacionales. Entre los invitados destacan Los Ángeles Azules, J Balvin y Santa Fe Klan, quienes aportan su sello a un proyecto que marca el inicio de una nueva etapa creativa para Ke Personajes, enfocada en el desarrollo de composiciones propias.

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