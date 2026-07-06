«Él ha buscado toda la vida…»: Vinculan a Roberto Cox con reconocida ex chica reality

Mientras continúa su cobertura del Mundial 2026 para Chilevisión, Roberto Cox también ha llamado la atención por un tema distinto a su trabajo. Esta vez, su nombre apareció en un programa de espectáculos debido a un supuesto romance con una conocida figura de la televisión.

La información fue dada a conocer por Zona de Estrellas, donde Adriana Barrientos aseguró que el comunicador estaría saliendo con una amiga muy cercana a ella.

Vinculan a Roberto Cox con reconocida ex chica reality

«Roberto Cox anda con otra amiga mía por estos días, es muy famosa y estuvo en mi cumpleaños», comentó «La Leona», sin revelar de inmediato la identidad de la mujer.

El misterio aumentó cuando Camilísima entregó otro antecedente. «Ya había estado con ella en todo caso», afirmó, dando a entender que ambos ya habrían tenido un acercamiento en el pasado.

Tras escuchar las pistas, los panelistas comenzaron a repasar la lista de invitados al cumpleaños de Barrientos y llegaron a una conclusión: la mujer en cuestión sería Fran Undurraga.

Según comentaron en el programa, el periodista y la exchica reality ya habrían tenido un vínculo anteriormente. Además, Adriana Barrientos aseguró que el interés de Cox por Undurraga no sería algo reciente.

«Él ha buscado toda la vida a la Fran. Me acuerdo que ese día, para mi cumpleaños, sí podría haber existido la posibilidad de que ella llegara con Roberto a mi cumpleaños, pero ella decidió llegar sola», relató.

Pese a las especulaciones, hasta ahora no existe una confirmación oficial. Ni Roberto Cox ni Fran Undurraga se han referido públicamente a las versiones sobre un eventual romance, por lo que todo se mantiene en el terreno de los rumores.

También puedes leer en Radio Corazón: Terremoto en el reality: Aseguran que Faloon habría golpeado a Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google