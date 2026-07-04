«Él nunca la amó, se casó obligado. El mismo día del matrimonio estaba encerrado en el departamento de una escort (…) borracho, no podía ni pararse»

Nidyan Fabregat volvió a hablar sobre Jorge «Mago» Valdivia y aseguró que ambos mantuvieron una relación durante uno de los quiebres que el exfutbolista habría tenido con Daniela Aránguiz.

La modelo española abordó el tema en el podcast Juzgamos y Nos Funamos, donde entregó nuevos detalles sobre el vínculo que, durante años, fue motivo de especulaciones.

Según relató, decidió iniciar una relación con Valdivia luego de que él le asegurara que su matrimonio había terminado y le mostrara documentos relacionados con un supuesto proceso de divorcio, situación que habría ocurrido en 2010.

La confesión de Nidyan Fabregat

Según consignó Página 7, Nidyan Fabregat reveló en el podcast: «Nosotros estuvimos juntos cuando a él le dieron el divorcio la primera vez. A mí él me enseñó los papeles del divorcio, si no, nunca me hubiera metido con él. Me mandaba cosas a la casa, me mandaba flores», afirmó.

Además, sostuvo que, de acuerdo con lo que el exseleccionado nacional le comentó en ese momento, no tenía intenciones de retomar su relación con Daniela Aránguiz por motivos económicos.

Durante la conversación, Nidyan Fabregat también realizó potentes declaraciones sobre el matrimonio entre Valdivia y Aránguiz: «Él nunca la amó, se casó obligado. El mismo día del matrimonio estaba encerrado en el departamento de una escort que todo el mundo conoce, borracho, no podía ni pararse. Lo fueron a buscar para la iglesia», relató.

La exchica reality incluso aseguró que el exfutbolista habría intentado acercarse a ella durante esa jornada: «Ella siempre me odió desde el día de su boda«, señaló.

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