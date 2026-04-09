¿Lluvia este fin de semana en Santiago? Jaime Leyton adelantó su pronóstico climático para los próximos días El meteorólogo de Mega entregó su informe del clima para los próximos días en la Región Metropolitana. ¿Vuelve la lluvia? Revisa acá todos los detalles. 09 Abr, 2026. 15:26 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS «Un carabinero me hizo dedo en la carretera y nos pusimos (…) me hizo ver la luz» ¿Vuelve la lluvia a Santiago? Jaime Leyton revela clima para los próximos días y anuncia «el último día de verano» Claudia le contó al Rumpy como descubrió que le estaban poniendo los cuernos: «Descubrí que mi pareja es infiel» ¿Regresa la lluvia a Santiago? Jaime Leyton adelanta el clima para los próximos días en la Región Metropolitana Estos son los nuevos participantes que se unirán a Fiebre de Baile Toly Fu llamó en vivo a sus invitados para el Teatro Caupolicán y el resultado sorprendió a todos Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado