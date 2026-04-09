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¿Lluvia este fin de semana en Santiago? Jaime Leyton adelantó su pronóstico climático para los próximos días

El meteorólogo de Mega entregó su informe del clima para los próximos días en la Región Metropolitana. ¿Vuelve la lluvia? Revisa acá todos los detalles.

09 Abr, 2026. 15:26 hrs

 

 

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