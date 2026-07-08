«Lo que hiciste no está bien y me está afectando. Lo que hiciste fue una mentira porque te presentaste como una mujer, pero eres una mujer trans»

Durante sus vacaciones en Lisboa, Portugal, Daniela Requena vivió una experiencia que terminó muy distinta a como esperaba. La periodista y exparticipante de Palabra de Honor decidió contar lo ocurrido a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde relató el incómodo episodio que enfrentó tras conocer a un hombre en la playa.

Según explicó, todo comenzó cuando un joven se le acercó luego de verla varias veces. «En una de las playas un chico no paraba de mirarme hasta que se acercó a pedirme el número de teléfono», contó.

Más tarde, ambos acordaron reunirse. «Esa misma noche me propuso de quedar, le dije que sí porque me había llamado la atención. Dos chicos jóvenes, solteros, que se conocen y deciden ir un paso más allá», agregó.

«Después de estar varias horas juntos, me propuso de terminar la noche en su casa. Lo que pasó ahí fue una relación íntima que ambos disfrutamos. Yo me fui de su casa y él me agregó a Instagram. Ahí descubrió que soy una mujer trans. Horas más tardes me escribió un mensaje diciéndome lo malísima persona y mentirosa que era», continuó.

El mensaje que recibió Daniela Requena

La periodista mostró parte del texto que le envió el hombre después de revisar su perfil en redes sociales.

«Soy un hombre heterosexual y no me atraen las mujeres trans, lo que me hiciste no estuvo bien ni fue ético. Debiste decírmelo desde un principio o, al menos, antes de que ocurriera nada entre nosotros», decía el mensaje.

Frente a esa reacción, Daniela defendió su postura y aseguró que nadie puede exigirle revelar aspectos personales de su historia desde el primer encuentro.

«Si no te quieres acostar con una mujer trans estás en todo tu derecho, pero tú tampoco me puedes obligar a mí a llevar un cálculo escrito en la frente que diga que soy trans», respondió.

Además, enfatizó que nunca ocultó quién era y que esa información pertenece a su vida privada.

«Yo no oculté quién soy. Tú me conociste como Daniela, te atrajo Daniela, te reíste con Daniela, tuviste una relación íntima con Daniela, tú le pediste el teléfono a Daniela, a ti, en definitiva, te atrajo Daniela. Tú lo que no conocías es una parte de mi pasado, una parte que forma parte de mi historial médico y personal, una parte que yo decido no contar en una primera cita».

Sin embargo, el intercambio no terminó ahí. Según contó, el hombre insistió en su postura y le escribió un nuevo mensaje.

«Lo que hiciste no está bien y me está afectando tanto física como mentalmente. Lo que hiciste conmigo fue una mentira porque te presentaste como una mujer, pero eres una mujer trans», concluyó el texto que compartió la comunicadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniela Requena Esteve (@danielasirena3)

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