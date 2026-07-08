Kidd Voodoo anuncia su primer concierto en el Estadio Monumental: Cuándo es y preventa de entradas

Kidd Voodoo continúa consolidándose como uno de los artistas más importantes de la música chilena. Ahora, el cantante confirmó el concierto más grande de su carrera con un esperado debut en el Estadio Monumental de Santiago.

Tras agotar 12 presentaciones en el Movistar Arena, recorrer escenarios de todo el país y posicionarse como uno de los nombres más escuchados de la escena urbana, el intérprete de Euforia dará un nuevo paso en su trayectoria con un espectáculo de gran formato.

El concierto se realizará el lunes 7 de diciembre en el Estadio Monumental, recinto que ha recibido a importantes artistas nacionales e internacionales. Las entradas estarán disponibles a través de PuntoTicket, con una preventa exclusiva para clientes de Cuenta Corriente Digital BancoEstado, que comenzará el lunes 13 de julio a las 10:00 horas e incluirá un 20% de descuento. La venta general partirá el miércoles 15 de julio a las 10:30 horas, o una vez agotado el stock destinado a la preventa.

Un nuevo hito para Kidd Voodoo

El anuncio llega en uno de los mejores momentos de la carrera del artista. Recientemente participó en la gala Forbes 30 Under 30 realizada en Madrid, donde fue reconocido entre los jóvenes más influyentes del año a nivel internacional.

Además, su más reciente álbum, Euforia, fue destacado por la revista Rolling Stone, que lo ubicó entre los 25 mejores discos publicados durante 2026, consolidando el gran presente que vive el cantante.

Con este esperado debut en el Estadio Monumental, Kidd Voodoo buscará reencontrarse con miles de fanáticos en una noche que promete repasar los principales éxitos de su carrera, además de incluir sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.

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