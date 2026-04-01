¡Se suma a JC! Querido trabajador de Chilevisión deja el canal luego de 50 años: Esta fue la reacción de los rostros de la señal

Una jornada marcada por la emoción se vivió este martes en Chilevisión. El canal despidió a uno de sus trabajadores más antiguos, cerrando así una etapa que se extendió por casi 50 años.

Se trata de Sergio Monsalves, quien ingresó en 1976 para realizar su práctica profesional en el área de ingeniería. En ese entonces, la estación aún se conocía como Canal 9. Con el paso del tiempo, construyó una extensa trayectoria dentro del canal.

En el año 2026, el profesional decidió dar un paso al costado y comenzar una nueva etapa fuera de la televisión, marcando el fin de una historia profundamente ligada a la señal.

Así se vivió la emocionante despedida a Sergio Monsalves: Estuvo durante 50 años en la señal

La despedida no pasó desapercibida. A través de redes sociales, el periodista Miguel Acuña compartió registros del homenaje que le realizaron sus compañeros. En las imágenes se aprecia el cariño y la emoción del propio Monsalves.

«Las imágenes en su despedida ahorran los comentarios. Se va siendo querido y admirado por sus compañeros. ¡Un orgullo haber sido testigo de este homenaje! Adiós don Sergio y a seguir disfrutando en esta nueva etapa», escribió el comunicador.

Así, el canal vivió un día especialmente significativo. La salida de Monsalves coincidió con otra despedida importante: la de Julio César Rodríguez, quien dejó la estación tras 13 años, cerrando una jornada cargada de simbolismo en la señal televisiva.

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