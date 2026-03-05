Los minutos de terror que vivió Allison Göhler en plena carretera mientras iba a CHV: Pidió minuto al aire para contar la situación

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, reveló este jueves una compleja situación que vivió mientras se dirigía al canal.

El hecho ocurrió en plena autopista central, cuando desconocidos lanzaron una piedra que impactó su vehículo.

El momento de susto que vivió Allison Göhler

Antes de comenzar el habitual informe del tiempo en CHV, la profesional pidió un minuto al aire para advertir a los conductores sobre el peligroso episodio que enfrentó durante el trayecto.

“Pasando la pasarela de Toesca, a esa altura, me llegó una piedra enorme que me generó un abollón”, contó. Según explicó, el objeto habría sido lanzado desde la parte superior de la pasarela.

Además, la experta en tiempo describió cómo vivió el momento del impacto. “Yo sentí una explosión, pensé que era un miguelito, y qué pasó, por mi mente dije ‘no pares’, porque estas son técnicas que ocupan para que uno se detenga y te roben el auto o tus pertenencias”, explicó.

Göhler agregó que la piedra cayó en una zona muy cercana al conductor. “Cayó entre el parabrisas y el vidrio del conductor”, señaló, detallando que el golpe provocó daños en el vehículo.

«Abolló la parte de al medio de mi auto y saltó», explicó. Pese al susto, la comunicadora logró continuar su trayecto sin detenerse y llegó sin mayores problemas a su casa televisiva.

Finalmente, indicó que una vez finalizada su jornada realizará la denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile. Con ello busca dejar constancia del ataque y poder iniciar los trámites con el seguro del vehículo.

