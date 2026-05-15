«Es una lata porque ahora ya vivo con una enfermedad por hacerme una tontera»: La confesión que impacta al espectáculo

En el último episodio de el podcast de Revista Sarah, conducido por Tanza Varela, la modelo Ignacia Michelson se sinceró y habló sobre una operación que se realizó cuando más joven.

Durante la conversación habló de diversos temas, en eso comentó sobre su fallida operación de glúteos cuando tenía 22 años. Confesó que ella no tenía conocimiento del tema.

«Me hice el potin, pero me lo hice de mala manera. Me pusieron biopolímeros… de verdad creo que tengo aceite de avión en el poto, cachai. La verdad es que no he visto que cosa es, pero es un producto de mala procedencia», declaró.

Ignacia Michelson confesó que había sido engañada por una persona que ahora está en la cárcel por haber hecho lo mismo a otras jóvenes. «Supuestamente era ácido hialurónico, que no lo era. Yo fui, era chica, no sabía, uno hace cosas así, tontas. Y fue en una casa así como todo de mala procedencia».

La influencer confesó que al principio no sentía nada, pero luego comenzaron los dolores, en donde relata que «no podía estar sentada mucho tiempo y ahí descubro que tenía metacril«.

El arrepentimiento de Ignacia Michelson

La modelo señaló que estaba conforme, pero que era un exceso para su tipo de cuerpo. Luego de cinco años le dolía sentarse y cuando se fue a hacer un escáner se dio cuenta de que biopolímeros.

Ignacia comenta que esto es sumamente peligroso si emigra a otras partes del cuerpo «Lo mejor es que se quede encapsulado, que se quede ahí y no se vaya a otras zonas porque sino te puedes llegar a morir, si se te va al pulmón o te puede dar necrosis… muchas personas han perdido la vida por eso«, explicó.

«Yo me hice una operación que no era la debida en ese entonces, porque no se sabía mucho del tema. La idea de eso es no tocarlo para que no migre… Me saqué incluso poto, pero todavía queda. Nunca se va al 100%«, enfatizó la candidata Miss Chile.

Sin embargo, Ignacia Michelson, comentó que aún no existe una intervención que quite todo el biopolímero. «Estoy esperando que haya algo… espero que exista después algo que lo saque el 100% para poder cuidarme… he sufrido porque ya no me gusta, me carga ver… yo amo mi cuerpo, pero no me gusta»

«Es una lata porque ahora ya vivo con una enfermedad por hacerme una tontera que en verdad ni siquiera sabía, si me hubiesen dicho, si hubiese sabido más. Cuando uno quiere algo cuando chico no piensa las cosas«, declaró en el podcast.

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