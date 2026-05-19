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¿Regresan las precipitaciones a la Región Metropolitana? Le preguntan a Jaime Leyton por el regreso de la lluvia y esta fue su respuesta

El meteorólogo despejó las dudas respecto a futuras lluvias en Santiago. Revisa acá el pronóstico del experto en tiempo de Mega.

19 May, 2026. 17:00 hrs

 

 

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