¿Regresan las precipitaciones a la Región Metropolitana? Le preguntan a Jaime Leyton por el regreso de la lluvia y esta fue su respuesta El meteorólogo despejó las dudas respecto a futuras lluvias en Santiago. Revisa acá el pronóstico del experto en tiempo de Mega. 19 May, 2026. 17:00 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Nadie puede creer este relato del Chacotero Sentimental: «Mi historia de un trío con dos pacos» ¿Regresa la lluvia a Santiago?: Alejandro Sepúlveda sorprende con un inesperado pronóstico para los próximos días Auditora sorprendió con su «Sugar Daddy» en el Chacotero Sentimental: «Me trata como reina pero ya no quiero más…» ¡Se lució como Eglantina Morrison!: Así fue el triunfal regreso de nuestro Pato Torres a Teatro en Chilevisión Camilo Huerta revela la impactante cifra que Arturo Vidal le daría a Marité Matus de pensión: "Es utópico (...) millones en el casino en una noche" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado