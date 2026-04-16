¡Terremoto en CHV! Rostro clave habría renunciado al canal por temas de salud mental: Su despedida sería mañana

Durante la tarde del miércoles, se filtró que Pablo Candia habría salido de Chilevisión.

El periodista, quien integraba los paneles de «Primer Plano» y «Plan Perfecto», habría decidido dar un paso al costado tras un año en la señal.

Según la información que publicó el medio La Hora, la determinación corresponde a razones vinculadas con su salud mental. Sin embargo, también se da en medio de la controversia que protagonizó recientemente con el influencer Danilo 21.

De acuerdo a lo publicado por el medio mencionado anteriormente, el comunicador habría presentado su renuncia el martes pasado directamente ante la producción ejecutiva.

En aquella instancia, el periodista especializado en farándula habría comunicado su decisión y agradecido el respaldo recibido durante su paso por el canal.

La salida se produce poco después de la filtración de un audio en el que el periodista se refirió en duros términos a Danilo 21. El registro habría generado incomodidad al interior de la estación y molestia en ejecutivos, quienes además forman parte del equipo de «Primer Plano».

Desde el citado medio también señalaron que una fuente aseguró que Candia agradeció “por todo” al equipo antes de concretar su salida.

La despedida de Pablo Candía de Chilevisión

Su despedida en pantalla ya tendría fecha. Según lo informado, este viernes 17 de abril se emitirá un espacio donde el panelista podrá cerrar su ciclo en televisión.

Cabe recordar que, tras la polémica que involucró a Danilo 21 y Cecilia Gutiérrez, tanto Candia como otros panelistas fueron suspendidos de manera temporal del estelar de farándula.

Luego de ese episodio, Pablo Candia inició un tratamiento con especialistas y ofreció disculpas públicas por sus dichos.

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