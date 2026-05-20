Perreolandia “In The House” llega al Movistar Arena: Cuándo es y cómo comprar entradas para la fiesta de reggaetón old school

La nostalgia del reggaetón clásico aterrizará en Santiago con una nueva edición de Perreolandia In The House. Un evento que reunirá a algunos de los nombres más recordados del género urbano en una noche cargada de ritmo, fiesta y éxitos que marcaron a toda una generación.

La cita será el próximo jueves 27 de agosto en el Movistar Arena, recinto que se transformará en una verdadera pista de baile con una propuesta enfocada en revivir la esencia del reggaetón old school y los himnos que dominaron las discotecas y radios en toda Latinoamérica durante los años 2000.

El evento contará con la participación de destacados artistas internacionales. El listado oficial es de Guelo Star, Khriz & Angel, Dálmata, Tony Dize y De la Ghetto. Estos íconos repasarán canciones que se transformaron en clásicos del género urbano.

Más que un concierto, Perreolandia “In The House” busca convertirse en una experiencia inmersiva. Donde la música, las visuales y la conexión con el público serán parte fundamental del espectáculo. La producción apunta a reunir tanto a quienes crecieron escuchando reggaetón clásico como a nuevas generaciones interesadas en descubrir el sonido que marcó el origen del movimiento urbano latino.

Además, el evento será apto para todas las edades, permitiendo que distintas generaciones compartan una jornada enfocada en la música, la nostalgia y la fiesta.

¿Cómo comprar entradas para Perreolandia «In The House» en el Movistar Arena?

El evento se realizará el jueves 27 de agosto a las 19:00 horas en el Movistar Arena.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Puntoticket. No te quedes fuera de esta fiesta que promete convertir el Movistar Arena en una verdadera pista de baile.

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