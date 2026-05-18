¿Regresa la lluvia a Santiago?: Alejandro Sepúlveda sorprende con un inesperado pronóstico para los próximos días El experto en tiempo de Mega sorprendió con su pronóstico para esta semana. Revisa acá todos los detalles del informe climático. 18 May, 2026. 16:39 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Nadie puede creer este relato del Chacotero Sentimental: «Mi historia de un trío con dos pacos» Auditora sorprendió con su «Sugar Daddy» en el Chacotero Sentimental: «Me trata como reina pero ya no quiero más…» ¡Se lució como Eglantina Morrison!: Así fue el triunfal regreso de nuestro Pato Torres a Teatro en Chilevisión Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al conocer a una mujer adicta: «Terminamos en un motel, después la llevé a vivir donde mi viejo» Nadie puede creer este relato del Chacotero Sentimental: "Mi historia de un trío con dos pacos" Panelista de TV que fue acusado de maltrato animal rompe el silencio y esta fue su respuesta: "Pensaba que era parte de su enfermedad" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado