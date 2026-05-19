Shakira ganó batalla legal contra Hacienda española luego de 8 años: Esta es la suma que deben devolverle a la cantante

La cantante colombiana Shakira, ganó la batalla judicial contra la Hacienda en España, luego de 8 años de disputa judicial. La Audiencia Nacional falló a su favor en una disputa tributaria contra Hacienda.

El caso señalaba que la Agencia Tributaria española consideró que Shakira era residente fiscal en España en el año 2011. Cuando la artista hizo una gira mundial y que debía pagar por todas las ganancias de ese trabajo.

Esto debido a que la cantante mantenía una relación con Gerard Piqué y pasaba tiempo en España, aunque ella señaló que no lo suficiente como para ser residente fiscal. Para ello debía estar más de un años en el país, es decir, 183 días.

Tras una investigación sobre sus gastos, apariciones públicas y publicaciones en redes sociales. El tribunal señaló que Hacienda solo pudo comprobar que la cantante colombiana estuvo 163 días en el país.

El fallo que dejó ‘libre’ a Shakira

La Agencia Tributaria española deberá pagar 60 millones de euros, siendo más de $63.000 millones de pesos chilenos. Por impuesto y sanciones luego de que se concluyera que no debía ser considerada residente fiscal española en 2011.

Tras la decisión, la cantante declaró públicamente que «Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia».

«Por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, declaró la artista según La Tercera.

Sin embargo, esta resolución no afecta para la sentencia de la cantante en 2013, por impuesto no pagado en los años 2012 a 2014, en donde Shakira aceptó los cargos y pagó una multa de 7,3 millones.

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