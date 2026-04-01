Juan Pedro Verdier da a conocer el mensaje que le dejó Daúd Gazale luego de su minuto de furia tras perder la final de Mundos Opuestos

La noche del pasado lunes, Mundos Opuestos vivió su gran final por las pantallas de Canal 13. Juan Pedro Verdier se quedó con la medalla de oro, aunque la jornada contó con una gran polémica protagonizada por el perdedor, Daúd Gazale.

El exfutbolista expresó su molestia con la producción del programa. En particular, cuestionó el trabajo de los encargados de manejar las cuerdas durante la final.

En ese contexto, Juan Pablo Verdier abordó el tema en el programa Hay que decirlo. Ahí se refirió directamente a la situación y aclaró como quedó su relación con Gazale.

El uruguayo fue claro. Aseguró que en ningún momento interpretó la reacción de su rival como algo personal en su contra. Explicó que entendió que su enojo iba dirigido a la producción.

Incluso, reveló que el ex delantero se comunicó con él luego de la gran final. El mensaje, que llegó cerca de la media noche buscaba aclarar cualquier malentendido.

“Tipo 12:30 de la mañana me envió un mensaje. Me puso: ‘Estoy muy contento por ti, hermano. No confundas lo que pasó con algo contigo, no tiene nada que ver. Estaba caliente con un muchacho de ahí, pero te quiero mucho’”, contó Verdier.

Con esto, aclaró que existe una buena relación entre ambos y descartó cualquier quiebre con el ex futbolista.

Una final cargada de tensión y emoción

Ojito, ya que la final no solo estuvo marcada por la tensión del conflicto. También tuvo un momento cargado de emoción. En medio de la celebración, Juan Pedro sorprendió al pedirle matrimonio a su pareja, Karen Paola.

“Quiero saber si te querés casar conmigo para los ojos de Dios. Te amo y eres la mujer que quiero para toda mi vida”, le dijo frente a todos.

La cantante, visiblemente emocionada, aceptó la propuesta y selló uno de los momentos más comentados de la noche.

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