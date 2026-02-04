Este es el millonario premio que se llevará el ganador de Fiebre de Baile: No es solo dinero

¡Es hoy, es hoy! Esta noche, Fiebre de Baile tendrá su anhelada final. El programa de entretención regresó luego de 13 años de ausencia y fue un éxito total en su sexta temporada.

Por lo mismo, organizaron una final de primer nivel que se realizará en el Movistar Arena, con público y tendrá participación de grandes artistas nacionales, entre ellos Kidd Voodoo y Zúmbale Primo.

El cierre de temporada no ha estado exento de polémicas. Cony Capelli, una de las favoritas para quedarse con el gran premio renunció inesperadamente. Esta decisión, según ella, para cuidar su salud mental.

Por otro lado, quienes buscarán coronarse como los campeones del estelar son Skarleth Labra, Faloon Larraguibel, Gabriel Urzúa, Camila Andrade, Cata Days y Princesa Alba.

Quien no logró estar ahí, es el hijo de Luis Jara, que fue el último eliminado antes de la final.

¿Cuál es el premio que obtendrá el ganador de Fiebre de Baile?

En la reciente edición del estelar de Chilevisión, Diana Bolocco, animadora del espacio, reveló el gran premio: $20 millones para el ganador.

Además, se incluye un viaje de la mano de Masai Travel: “Un viaje todo incluido, cinco estrellas, a un lugar increíble del mundo para el ganador y un acompañante”, detalló la comunicadora.

Es importante destacar que las reglas cambiarán en la batalla final. El jurado ya no pondrá notas, ya que el público será el encargado de evaluar y elegir al flamante ganador de la temporada.

“Organícense desde ya para defender y apoyar a quien ustedes creen merecedor del título al mejor de esta temporada”, cerró Diana Bolocco.

