Alexis Sánchez sube conmovedoras fotos junto a su hija: «Un abrazo de tu hija elimina cualquier dolor»

A finales del año pasado se confirmó la noticia de que el jugador de Sevilla, Alexis Sánchez fue padre por primera vez con su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova.

Al jugador se le conoce por ser reservado en sus redes sociales, pero esta vez compartió un tierno registro con su hija Bela en sus historias. Usualmente, en el perfil del ‘Niño Maravilla’, se le ve fotos de él jugando futbol.

Pero entre sus publicaciones se destaca una en color blanco y negro, en donde se ve un carrusel con una serie de fotos de su faceta más familiar. Al futbolista se le ve sentado con su hija recién nacida en sus brazos.

Además, en la publicación se le ve junto a su pareja y algunas de su bebé. Aunque el jugador no suele publicar muchas fotos de su vida privada, esta vez emocionó a la redes cuando subió unas fotos con su hija.

La historias tenían de fondo la canción «A un milímetro de ti» del artista Antonio José. Asimismo, el jugador ha mostrado un lado más paternal, ya que en historias publicó la frase «Un abrazo de tu hija elimina cualquier dolor».

¿Quién es Alexandra Litvinova, la pareja de Alexis Sánchez?

Alexandra Litvinova, es una modelo de origen ruso-ucraniano de 25 años. En su cuenta de Instagram comenta que lleva siendo modelo 10 años y ha trabajado en 11 paises. Además reside en España, Sevilla.

El mismo lugar donde Alexis Sánchez, juega como delantero en el Sevilla Fútbol Club de la Primera División de España. Por lo que se sabe la pareja comparte su vida en Europa.

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