«Tuve un año homosexual»: rostro de TV impacta con inesperada revelación en plena emisión de programa nacional

En medio de una conversación relajada con Otakin en el programa El Internado, Camila Nash sorprendió al abrirse sobre un episodio poco conocido de su vida sentimental. La influencer y panelista reconoció que hace algunos años mantuvo una relación amorosa con una mujer, aunque aclaró que no se considera bisexual.

Todo comenzó cuando el creador de contenido le preguntó: «Tú igual eres bisexual, ¿no?». Ante eso, Nash respondió de inmediato que no, pero igualmente decidió contar su experiencia.

La sincera declaración de Camila Nash en El Internado

“Tuve una relación con una chica. Tuve un año homosexual, menos, como seis meses”, reveló entre risas. Luego agregó: “(Después) Nunca más me gustaron las minas”.

Tras escucharla, Otakin comentó que probablemente se trató solo de una experiencia. Sin embargo, la ex chica reality explicó que el tema la dejó tan confundida que incluso buscó ayuda profesional para entender lo que estaba viviendo.

“Cacha, que luego fui al psicólogo, porque no entendía, porque después me empezaron a gustar los minos de nuevo. (Le dije) ‘Hueón, yo quiero entender, porque si soy lesbiana no tengo tema’”, relató.

Según contó, durante la terapia comenzó a conectar esa relación con un complejo momento emocional que atravesaba en ese período. “Me dije: ‘hace cuánto estás con esta niña’. ‘Hace siete meses’. ‘¿Qué pasó hace siete meses?’. ‘Murió mi tía abuela, que era como mi imagen materna’”, recordó.

Fue ahí cuando, según explicó Nash, el psicólogo le entregó una interpretación que la impactó profundamente. “Me dijo, ‘hue…, inconscientemente la estás buscando en las mujeres y siete meses dura el duelo, por eso se te acabó ahora’”, afirmó.

La influencer reconoció que quedó sorprendida con esa reflexión y aprovechó de comentar lo compleja que puede ser la mente humana. “Hue…, quedé para dentro como el cerebro… ¿cachai o no la hue…? (La mente) es loca”, cerró.

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