Filtran el inesperado paso que daría JC Rodríguez tras salida de CHV: «Se quiere comprar un canal…»

La salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión sigue generando repercusiones en la industria. El día martes, el conductor afirmó que decidió adelantar su desvinculación de Chilevisión, fijando su último día para fines de marzo. Con esto, cierra una etapa laboral que se extendió por cerca de 13 años.

Si bien el periodista no ha detallado sus próximos pasos, en el programa Que te lo digo entregaron antecedentes sobre el trasfondo de su decisión. Fue Antonella Ríos quien expuso su versión.

Este es el posible nuevo objetivo de Julio César Rodríguez

“A Chilevisión llegó un caballero de apellido (Tomás) Yankelevich, cuando llega empiezan a cambiar las reglas del juego. Cuando pasó el tema de Mauricio Israel, donde lo llevaron a él, a su hijo, ahí los dueños del canal encontraron que eso era excesivo y que tenían que cortarle la mano a Julio César, no podían dejarlo libre”, explicó la panelista en el programa.

Según su relato, ese episodio marcó un punto de quiebre dentro del canal. «De alguna manera le empezaron a quitar piso a Julio César. Yankelevich produjeron grandes éxitos de la televisión argentina, hacen propuestas audiovisuales grabadas, no en vivo”, agregó.

Luego, la actriz planteó una posible motivación personal del animador. «Julio César se quiere comprar un canal argentino, no sé cómo se llama, pero él está mirando hacia allá«, afirmó.

Finalmente, cerró con una idea clara sobre el rumbo que buscaría el periodista: «Es un canal argentino que está viendo comprar porque plata no le falta porque quiere independizarse para empezar a gestionar sus propias cosas», concluyó.

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